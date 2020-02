Berner Ermittler zeigen Schlepperbande die Grenzen auf Sie schmuggelten mutmasslich dutzende Personen in die oder durch die Schweiz. Nun haben die Berner Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft mehrere Menschenschmuggler angezeigt. 26.02.2020, 13.53 Uhr

Bei mindestens 30 Fahrten sollen über 90 Flüchtlinge in die Schweiz gebracht worden sein. Keystone

(mg) Über 90 Flüchtlinge soll eine Schlepperbande in die oder durch die Schweiz geschleust haben. Das schreiben die Berner Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern in einer Mitteilung vom Mittwoch. Im Zentrum der Ermittlungen stünden drei Männer die im Kanton wohnhaft sind. Ihnen werfen die Behörden vor, mehrmals illegal Personen aus dem Ausland in die Schweiz oder in Nachbarländer geschleppt zu haben.