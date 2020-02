Brand in Geleisnähe: Der Bahnbetrieb ist zwischen Zürich und Olten eingeschränkt Wegen eines Feuerwehreinsatzes schaltete die SBB auf einen Notfahrplan um. Der Zugververkehr normalisiert sich um 08.00 Uhr. 05.02.2020, 07.10 Uhr

Mehrere Züge zwischen Zürich und Olten verkehren verspätet oder gar nicht. Keystone

(wap) Zwischen Zürich und Olten kommt es zur Zeit zu Verspätungen und Zugausfällen. Grund dafür sei ein Brand in Geleisnähe, kommunizieren die SBB. In der Nacht ist in Dietikon ein Feuer ausgebrochen. Zur Brandbekämpfung wurde auch ein Löschzug der SBB herangezogen. Zwei von vier Gleisen mussten deshalb gesperrt werden.