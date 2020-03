Corona-Massnahmen im Bus: Blinde sollen weiter vorne einsteigen dürfen Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband SBV fordert von den Verkehrsbetrieben, die vorderste Tür für Personen mit einem weissen Stock weiterhin zu öffnen. 11.03.2020, 09.31 Uhr

Personen mit weissem Stock sollen weiterhin vorne im Bus einsteigen dürfen. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

(agl) Dies teilte der Blindenverband am Dienstagabend mit. Blinde und sehbehinderte Menschen würden in der Regel bei der vordersten Tür auf den Bus warten, diese Stelle werde ihnen durch ein Aufmerksamkeitsfeld am Boden angezeigt.