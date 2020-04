Elefantenbaby im Zoo Zürich stirbt

kurz nach der Geburt Zwei Monate nach Umesh ist im Zoo Zürich ein zweites Elefantenbaby zur Welt gekommen. Es starb aber kurz nach der Geburt aus noch ungeklärten Gründen. 06.04.2020, 11.06 Uhr

Die Elefantenkuh Farha im Zoo Zürich. Zoo Zürich, Enzo Franchini

(mg) Rund 655 Tage dauerte die Schwangerschaft der Elefantenkuh Farha im Zoo Zürich. In der Nacht auf Sonntag kam das weibliche Jungtier nun zur Welt, überlebte aber nicht lange, wie der Zoo in einer Mitteilung am Montag schreibt. «Bei Arbeitsbeginn entdeckten die Tierpfleger das tote Jungtier. Es wies schwere Verletzungen im Kopfbereich auf. Es gibt momentan keine Hinweise auf die Umstände, die zum Tod des Jungtiers geführt haben.»