«Illoyales Verhalten»: Bistum Chur äussert sich zur Absetzung von Martin Kopp Peter Bürcher, apostolischer Administrator im Bistum Chur rechtfertigt seinen Entscheid, Martin Kopp als Generalvikar abgesetzt zu haben. Zudem spricht er von Druckversuchen seitens der Medien und der Staates. 29.03.2020, 12.21 Uhr

Fühlte sich von Generalvikar Kopp hintergangen: Peter Bürcher. (Archivbild) Keystone

(gb.) Generalvikar Martin Kopp hatte sich in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» vom 15. März für eine Intervention der Politik in der Suche nach einem Nachfolger für den als konservativ geltenden emeritierten Bischof Vitus Huonder gefordert. Darauf hat Bürcher Kopp als dessen direkten Mitarbeiter entlassen und sich in einem Schreiben vom Wochenende erneut zu diesem Entscheid geäussert und von einem wiederholten Bruch des Kollegialitätsprinzips seitens Eleganti gesprochen.