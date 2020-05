Jetzt macht auch noch der Mai, was er will: Am Montag droht Schnee bis ins Flachland Von Früh-Sommertagen zurück in den Spät-Winter: Wie Meteonews schreibt, wird es nächste Woche wieder frostig. 06.05.2020, 11.26 Uhr

So viel Schnee wird es am Montag wohl nicht geben. Aber wer ins Restaurant will, sollte besser einen Innenplatz reservieren. Pius Amrein

(mg) Am Montag kann man wieder in ein Restaurant gehen. In einer Gartenbeiz kann man aber auch nach den Lockerungen noch nicht sitzen – ausser man ist kein Gfrörli. Die Temperaturen sinken nämlich am Montag deutlich, wie Meteonews schreibt. Statt Sonne droht sogar Schnee. «Möglicherweise gibt es Flocken bis in tiefe Lagen», so Meteonews. In der Nacht auf Dienstag droht gar Frost.