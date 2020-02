Swisscom kriegt für Panne auf sozialen Medien kräftig Prügel Die erneute Swisscom-Panne sorgt auf Twitter für rote Köpfe. Viele User lassen kein gutes Haar am Schweizer Telekom-Giganten. In der Nacht war das Netz wegen Wartungsarbeiten länger nicht verfügbar. 12.02.2020, 07.07 Uhr

Im Swisscom-Netz ist es in der Nacht auf Mittwoch zu grösseren Ausfällen gekommen. Keystone

(mg) Es ist bereits die zweite grössere Swisscom-Panne innerhalb eines Monats. Besonders ärgerlich: In der Nacht auf Mittwoch waren wegen des Netzausfalls zahlreiche Notrufnummern nicht erreichbar. Via Twitter und Social-Media machten die Notrufdienste auf alternative Nummern aufmerksam. Grund für die Ausfälle waren Wartungsarbeiten am Netz.