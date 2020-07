Tödlicher Badeunfall in Zürich:

Polizei sucht Zeugen Gleich zwei Badeunfälle innert kurzer Zeit im Strandbad Tiefenbrunnen: Eine Rentnerin befindet sich in kritischem Zustand, für eine unbekannte Schwimmerin kam dagegen jede Hilfe zu spät. 15.07.2020, 12.05 Uhr

Das Strandbad Tiefenbrunnen. (Symbolbild) Keystone

(mg) Alle Reanimationsmassnahmen nützten nichts: Am Dienstagnachmittag ist in der Badeanstalt Tiefenbrunnen eine Frau verstorben. Der Bademeister hatte sie rund 50 Meter vom Ufer entfernt leblos im Wasser treibend entdeckt und geborgen. An Land versuchten das Badepersonal, eine Ärztin, die Stadtpolizei sowie Schutz & Rettung Zürich die Frau zu retten. Doch sie verstarb noch vor Ort. Im Moment laufen Abklärungen zum Unfallhergang und zur genauen Identität der Verstorbenen, wie die Zürcher Stadtpolizei am Mittwoch mitteilt.