Zehn Jahre nach verheerendem Erdbeben in Haiti: Wie die Schweizer Hilfe Not lindern half 90 Prozent der Haushalte, die in den letzten zehn Jahren Nothilfe und Unterstützung beim Wiederaufbau aus der Schweiz erhalten haben, konnten ihren Alltag wieder herstellen. Doch das Leben in Haiti bleibt hart. 06.01.2020, 13.18 Uhr

Haitis Hauptstadt Port-au-Prince nach dem Erdbeben vor zehn Jahren.

Eduardo Munoz/Reuters

(sat) Kommenden Sonntag ist es zehn Jahre her, dass ein Erdbeben Haitis Hauptstadt Port-au-Prince und weite Teile des Karibikstaates verwüstete. Die US-Erdbebendienste gaben den Erdstoss damals mit 7.0 an. Aufgrund der darauffolgenden chaotischen Situation in dem Land gibt es jedoch nur Schätzungen zu den effektiven Opferzahlen.