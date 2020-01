Zwei Wirte schmuggelten über ein Jahr lang Fleisch in die Schweiz Bei einer Kontrolle der Grenzwache flogen sie auf: Zwei Wirte aus der Schweiz hatten ihre Restaurantküche illegal mit unverzolltem Fleisch aus dem Ausland versorgt. 23.01.2020, 12.42 Uhr

Corpus Delicti: Das am Zoll in Basel sichergestellte Fleisch. Foto: ZVG

Rund 80'000 Franken sparten die beiden Wirte in den letzten Monaten ein: Sie besorgten sich das Fleisch für ihre Restaurantküchen in Deutschland und schmuggelten es in die Schweiz. Das kommt sie nun teuer zu stehen: Sie müssen nicht nur den gesamten Betrag nachbezahlen, sondern darüber hinaus mit einer empfindlichen Busse rechnen.