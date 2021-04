1. Quartal 2021 Schwächere Nachfrage: Corona bremst Novartis im ersten Quartal leicht aus Der Pharmakonzern Novartis bekommt die Coronapandemie zu spüren. Der Nettoumsatz sowie der Reingewinn gingen im ersten Quartal zurück. 27.04.2021, 07.53 Uhr

Trotz Reingewinn von 2,1 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal: Novartis bekommt die Auswirkungen der Coronapandemie zu spüren. Keystone

(abi) Der Nettoumsatz belief sich im ersten Quartal auf 12,4 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich jedoch ein Rückgang um 2 Prozent, wie der Pharmakonzern am Dienstag mitteilte. Grund dafür seien die Covid-19-bedingten Vorratskäufe im Vorjahr. Zudem würden sich die Lockdowns und Einschränkungen negativ auf die Nachfrage auswirken. Das gilt gemäss Novartis vor allem in den Bereichen Dermatologie, Ophthalmologie, im Brustkrebsportfolio sowie im Retail- und Antiinfektivagegeschäft von Sandoz. Sandoz kämpfte ausserdem mit der «historisch schwachen» Erkältungssaison.