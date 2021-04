1. Quartal 2021 Trotz Archegos-Debakel: UBS erzielt Reingewinn von 1,8 Milliarden US-Dollar Die UBS hat im ersten Quartal einen Reingewinn von 1,8 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Das sind 14 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Der Ausfall von Archegos verhindert ein noch besseres Ergebnis. 27.04.2021, 07.26 Uhr

Der Ausfall des US-Hedgefund Archegos schmälert den Reingewinn um 434 Millionen US-Dollar. Keystone

(abi) Die UBS startet gut ins neue Jahr. «Unter dem Strich verzeichneten wir in all unseren Kundensegmenten rekordhohe Aktivitäten», wird UBS-Chef Ralph Hamers in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert. Dies habe dazu geführt, dass im Vergleich zum bereits starken ersten Quartal 2020 der Geschäftsertrag um 10 Prozent sowie der Vorsteuergewinn und der den Aktionären zurechenbare Reingewinn um jeweils 14 Prozent zugenommen habe.