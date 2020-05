Verkaufseinbruch wegen Coronakrise: Richemont verringert Dividende

Die Schweizer Luxusmarken-Gruppe Richemont hat im ersten Quartal 2020 vor allem in Asien weniger verkauft. Der Anteil des Onlinehandels ist in der Krise gestiegen.

Aktualisiert 15.05.2020, 08.40 Uhr

Zur Richemont-Gruppe gehört auch der Genfer Uhrenhersteller Vacheron Constantin.

Keystone

(wap) Im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 sind die Verkäufe der Richemont-Gruppe wegen der Coronakrise abgesackt. Am stärksten betroffen sei der asiatische Raum, meldet die Gruppe in ihrem Jahresbericht 2019/20. Hier gingen die Verkäufe im ersten Quartal 2020 um 36 Prozent zurück, in Hongkong gar um 67 Prozent. Der europäische Markt verzeichnet im selben Zeitraum einen Rückgang um 9 Prozent, in Nord- und Südamerika dagegen stiegen die Verkäufe um 9 Prozent. Insgesamt resultiert ein Minus von 18 Prozent.