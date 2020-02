2 Milliarden Gewinn: LafargeHolcim verzeichnet Rekordergebnis Der Baustoffkonzern blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und erzielt Rekordergebnisse beim Konzerngewinn,Betriebsgewinn und Gewinn pro Aktie. Dario Pollice 27.02.2020, 07.14 Uhr

2019 war ein Rekordjahr für LafargeHolcim. Keystone

(dpo) LafargeHolcim hat nach 2018 (1,5 Milliarden Franken) seinen Umsatz erneut gesteigert. Für 2019 weist der Weltmarktführer für Zement einen Konzerngewinn von 2,07 Milliarden Franken aus. Das entspricht einem Plus von 32% gegenüber dem Vorjahr, wie das Unternehmen in einer Mitteilung am Donnerstag verlauten liess.