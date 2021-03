2020 Post erreicht Zustellziele für Päckli und Briefe nur ausserhalb der Coronawellen Die Pünktlichkeit bei der Zustellung von Briefen und Paketen hat 2020 gelitten. Nur Dank der Aufhebung der gesetzlichen Vorgaben in der ersten und zweiten Wellen kann die Post die Ziele erreichen. 01.03.2021, 11.31 Uhr

Die Post hat 2020 so viele Pakete wie noch nie ausgeliefert. Arthur Gamsa

(sat) Wie die Post am Montag in einer Mitteilung schreibt, haben letztes Jahr 90,1 Prozent der Priority-Pakete ihr Ziel am Folgetag erreicht. Bei den Economy-Paketen, die innert zwei Tagen ankommen sollten, lag dieser Wert leicht tiefer (89,9 Prozent). Zielvorgabe des Bundes ist es, dass 95 Prozent aller Päckli die Empfänger rechtzeitig erreichen.