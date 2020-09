24,4 Millionen Franken Verlust: MCH Group wird von der Coronakrise hart getroffen Die Pandemie hat die Geschäftstätigkeit der MCH Group zum Stillstand gebracht. Die Halbjahreszahlen weisen einen Verlust von 24,4 Millionen Franken aus. Das Management setzt auf Sanierungsmassnahmen. 30.09.2020, 08.10 Uhr

Die MCH Group musste wegen der Pandemie ihre Messen in Basel absagen und will nun verstärkt digitalisieren. Keystone

(wap) Die Halbjahreszahlen der MCH Group zeigen einen markanten Umsatzrückgang. «Leider ist die Geschäftstätigkeit auf Grund der Covid-19 Pandemie und der von den Behörden verfügten Restriktionen und Verbote abrupt zum Stillstand gekommen», bilanziert die MCH Group am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Der Verlust in den ersten sechs Monaten beläuft sich auf 24,4 Millionen Franken. Bei den Eigenmessen musste die MCH Group einen Ertragseinbruch von 73 Prozent hinnehmen.