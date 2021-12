Black Friday und Cyber Monday bescheren Post neuen Paket-Rekord

7,4 Millionen Pakete Black Friday und Cyber Monday bescheren Post einen neuen Paket-Rekord Neuer Rekord: Die Post hat in der Woche um Black Friday und Cyber Monday 7,4 Millionen Pakete sortiert und zugestellt. Das sind nochmals 100'000 Pakete mehr als im Vorjahr. 02.12.2021, 11.39 Uhr

Die Post-Mitarbeitenden sortierten und lieferten rund um Black Friday und Cyber Monday 7,4 Millionen Pakete. Keystone

Die beiden Aktionstage von Ende November bescherten der Post eine wahre Paketflut: Zwischen dem 22. November bis und mit 30. November verarbeitete die Post 7,4 Millionen Pakete, wie sie am Donnerstag mitteilte. Das ist ein neuer Rekord. Im Vorjahr waren es noch 7,3 Millionen. In den letzten Wochen hätten die Pöstlerinnen und Pöstler täglich mehr als eine Million Pakete ausgeliefert, in den Tagen unmittelbar nach Black Friday und Cyber Monday sogar weit über eine Million.

Um die Paketflut zu bewältigen, liefen die Sortiermaschinen in den Paketzentren bis zu 22 Stunden am Tag. Dazu arbeiteten die Mitarbeitenden in Sonderschichten und auch samstags. Gemäss Post lief alles nach Plan: Es gab weder Pannen oder technische Probleme und auch das Wetter spielte mit. «Trotz neuer Rekordmengen sind unsere Services stabil und die Pakete kommen pünktlich an», wird Johannes Cramer, Leiter Logistik-Services der Post und Mitglied der Konzernleitung, zitiert. Die monatelangen Vorbereitungen hätten sich ausbezahlt.

Nun folgt das Weihnachtsgeschäft. Für den 14. Dezember rechnen die Planer der Post mit bis zu 1,5 Millionen Paketen. Das wäre die bisher höchsten Tagesmenge in der Geschichte der Post, wie es weiter heisst. (abi)