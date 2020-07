ABB verzeichnet im zweiten Quartal deutliche Umsatzeinbrüche Der weltweit tätige Elektrotechnikkonzern ABB hat unter der Coronakrise gelitten. Wie die aktuellen Finanzzahlen des Unternehmens zeigen, verschlechterte sich die Auftragslage im zweiten Quartal deutlich. 22.07.2020, 07.16 Uhr

ABB rechnet für das dritte Quartal mit einer leichten Erholung der Auftragslage. Severin Bigler / BAD

(agl) Die Auftragseingänge gingen von April bis Juni um insgesamt 18 Prozent zurück, teilte ABB am Mittwoch mit. Am stärksten war der Rückgang mit 26 Prozent auf dem amerikanischen Markt, am tiefsten in Asien mit 11 Prozent. Die verringerte Nachfrage sorgte für einen Umsatzrückgang von 14 Prozent auf rund 6,2 Milliarden US-Dollar, das operative Betriebsergebnis sank um 21 Prozent. Einzig der Geschäftsbereich Antriebstechnik hat sich gemäss der Mitteilung positiv entwickelt. Dies unter anderem wegen einer kräftigen Erholung in China.