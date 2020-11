Kommentar Multi auf Schrumpkurs: ABB wird zur Dividendenmaschine Die schwedische Industriellenfamilie Wallenberg kann sich offensichtlich nur noch auf eine möglichst risikoarme Bewirtschaftung ihres industriellen Erbes einigen. Daniel Zulauf 19.11.2020, 18.54 Uhr

Zur Sache - Daniel Zulauf

Auf ABB sind die Leute in Baden AG gerade nicht mehr sehr gut zu sprechen. Vom Turbinen- und Kraftwerksbau, mit dem die Vorgängerfirma Brown Boveri einst weltberühmt geworden war, ist nach zwei unglücklichen Handwechseln zu Alstom und GE nicht mehr viel übrig. Und nun will ABB auch noch das loswerden, was in Baden immer noch mit grossem Erfolg hergestellt wird: Turbolader für Schiffsmotoren.