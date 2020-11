SIG-CEO Rolf Stangl verlässt das Unternehmen, Finanzchef übernimmt Wechsel in der Chefetage des Verpackungsunternehmen SIG Combibloc Group. CEO Rolf Stangl gibt sein Amt ab, Samuel Sigrist, derzeit Chief Financial Officer, wird per 1. Januar sein Nachfolger. 09.11.2020, 07.52 Uhr

Bei SIG kommt es nach 12 Jahren zu einem Führungswechsel. Keystone

(mg) Nach 12 Jahren als CEO hat sich Rolf Stangl entschieden, SIG zu verlassen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. «Der heute angekündigte Führungswechsel ist das Ergebnis einer sorgfältigen Nachfolgeplanung», lässt sich Verwaltungsratspräsident Andreas Umbach in der Mitteilung zitieren. Der Stangl-Ersatz wurde intern gefunden: Samuel Sigrist, derzeit Chief Financial Officer, wird per 1. Januar CEO. Sigrist ist seit 2017 Finanzchef bei SIG.