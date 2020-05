Abgelaufene Frist: Deal von Lafarge Holcim in den Philippinen geplatzt Der Zementkonzern Lafarge Holcim meldet, dass ein grosser Verkaufsdeal wegen abgelaufener Fristen in den Philippinen nicht stattfinden kann. 11.05.2020, 06.17 Uhr

Lafarge Holcim will sich nun um den Ausbau seiner Position in den Philippinen kümmern. Keystone

(agl) Es geht dabei um eine Vereinbarung mit der San Miguel Corporation für den Verkauf von deren Anteil von 85.7 Prozent an Holcim Philippines Inc. Dies teilte Lafarge Holcim am Montag mit. Die Vereinbarung sei 2019 abgeschlossen worden, unter anderem unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Philippinische Wettbewerbsbehörde PCC.