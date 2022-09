ABB-Aktionäre stimmen Abspaltung von Turbolader-Geschäft zu

Accelleron Trennung ist vollbracht: Ab Oktober geht ABB-Tochter an die Börse ABB trennt sich definitiv von Accelleron. Die Aktionäre des Industriekonzerns haben der Ausgliederung des Turbolader-Geschäfts zugestimmt. Der Börsengang soll Anfang Oktober erfolgen. 07.09.2022, 12.33 Uhr

Im Rahmen der Umstrukturierung spaltet ABB das Turbolader-Geschäft ab. ABB/HO

Die Trennung ist vollbracht: Nach knapp 100 Jahren entlässt der Industriekonzern ABB seine auf die Herstellung von Turboladern spezialisierte Tochtergesellschaft Accelleron definitiv in die Freiheit. An der ausserordentlichen Generalversammlung am Mittwoch haben die Aktionäre den «Spin-off» mit 99,72 Prozent der Stimmen gut geheissen, wie das Unternehmen mitteilte. ABB hat bereits im Juli angekündigt, dass sie die Tochtergesellschaft ausgliedern und die Aktien an der Schweizer Börse kotieren lassen will.

Der Börsengang soll am 3. Oktober erfolgen. Die ABB-Aktionäre erhalten für 20 ABB-Aktien je eine Accelleron-Aktie. Davon lässt sich ein aktueller Börsenwert des neuen Unternehmens in der Höhe von rund 2,7 Milliarden Franken ableiten. Den Kotierungsprospekt will ABB in zwei Wochen mitteilen. Accelleron beschäftigt weltweit 2200 Personen. Von diesen sind rund 800 in Baden tätig. 2021 erzielte die Firma einen Umsatz von 756 Millionen Dollar.

Als CEO von Accelleron ist Daniel Bischofberger vorgesehen. Der 55-jährige Schweizer war 2016 zu Sulzer gegangen. Davor hatte der Ingenieur fast seine ganze Berufslaufbahn bei ABB absolviert. Der amtierende CEO Oliver Riemenschneider soll in das Verwaltungsratspräsidium aufrücken.

CEO Rosengren: Accelleron hat «grosses Wachstumspotenzial»

Verwaltungsratspräsident Peter Voser nannte an der ausserordentlichen Generalversammlung die Turbolader-Division eine «Perle der Schweizer Industrie». Als eigenständiges Unternehmen könne sie nun ihre Fähigkeiten «stärker ausspielen» und am Markt «flexibler und agiler» operieren. «Daraus ergibt sich zusätzliches Wertschöpfungspotenzial für ABB und für die zukünftig selbstständig agierende Division», unterstrich Voser. Gleichzeitig ermögliche es der Schritt der ABB, sich auf die Kerngeschäfte Elektrifizierung und Automation zu konzentrieren.

CEO Björn Rosengren attestierte Accelleron wiederum «grosses Wachstumspotenzial». Turbolader würden die Motorleistung und die Effizienz verbessern, was Motoren leistungsfähiger und kraftstoffeffizienter mache. «Damit leisten Turbolader auch einen wichtigen Beitrag zu einem nachhaltigeren Wirtschaften», so der Konzernchef.

Ein altes Erbe der Brown Boveri & Co.

Die ABB setzt künftig vermehrt auf Automation, Elektrifizierung und Digitalisierung. Im Rahmen der Umstrukturierung verkaufte der Konzern bereits vor zwei Jahren auf Druck des schwedischen Investoren Cevian die Sparte Stromübertragung an die japanische Hitachi. Mit Accelleron verschwindet nun ein weiteres historisches Kerngebiet aus dem Unternehmen.

Die Ursprünge des Turbolader-Geschäfts gehen auf das Jahr 1924 zurück. Damals hatte der Schweizer Ingenieur Alfred Büchi das System in der damaligen Brown Boveri & Co. (BBC) für grosse Schiffsmotoren entwickelt. Dort kommt es auch heute noch schwergewichtig zum Einsatz. Das System erhöht den Druck in den Zylindern und verbessert so den Wirkungsgrad der Motoren.