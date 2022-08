QR-Rechnung: Was Sie zur Umstellung wissen müssen

Änderung Was mache ich mit dem QR-Code? Was mit Daueraufträgen? Das müssen Sie über den neuen Einzahlungsschein wissen Was genau ändert sich am 1. Oktober? Wie bezahle ich dann eine QR-Rechnung? Wie funktioniert das mit dem Scannen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur grossen Zahlungsreform. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Bald nur noch Altpapier: Die roten und orangen Einzahlungsscheine haben per 1. Oktober definitiv ausgedient. Sie werden durch QR-Rechnungen ersetzt. Keystone

Der Countdown läuft: In einem Monat haben die orangen und roten Einzahlungsscheine ausgedient. Sie werden von der Postfinance endgültig vom Markt genommen und durch die QR-Rechnungen abgelöst. Was Sie jetzt zur Umstellung wissen müssen.

Ab dem 1. Oktober sind die roten und orangen Einzahlungsscheine nicht mehr gültig. Das heisst, dass mit ihnen keine Zahlungen mehr abgewickelt werden können. Stattdessen läuft nun alles über QR-Rechnungen. Diese sind nicht neu: Seit dem 30. Juni 2020 sind die QR-Rechnungen schweizweit im Einsatz. In einer Übergangsphase waren sowohl die roten und orangen als auch die QR-Einzahlungsscheine im Einsatz. Diese Phase endet nun am 30. September.

Die QR-Rechnung ist Teil des Aktionsplans «Strategie Digitale Schweiz» des Bundesamts für Kommunikation. Langfristig soll der Schweizer Zahlungsverkehr digitalisiert werden. Mit der QR-Rechnung soll das digitale Zahlen einfacher, schneller und effizienter werden. Das mühsame und fehleranfällige Abtippen von Kontoangaben und Referenznummern entfällt, indem der QR-Code einfach gescannt werden kann.

Die QR-Rechnung ist ein Mittelweg zwischen der papierbasierten und papierlosen Form des Zahlens. Mehrere Anbieter haben aber bereits auf die rein digitale E-Bill-Funktion umgestellt. Dabei werden elektronische Rechnungen direkt im E-Banking-Konto empfangen.

Die neuen Einzahlungsscheine mit QR-Code sind nicht mehr farbig, sondern haben einen weissen Hintergrund. Dadurch ist der Text besser lesbar. Ein Schein besteht aus zwei Teilen: einem Empfangsschein (links) und einem Zahlteil (rechts). Der Empfangsschein kann wie bisher bei der Post zum Abstempeln genutzt werden. Der Zahlteil beinhaltet den QR-Code sowie alle Zahlungsangaben in Textform.

Eine QR-Rechnung besteht aus einem Empfangsschein (links) und einem Zahlteil (rechts) inklusive QR-Code. CH Media

Grundsätzlich gibt es die gleichen Zahlungsmöglichkeiten wie mit den roten und orangen Einzahlungsscheinen. Nämlich:

Per Post : Dazu müssen Sie den QR-Einzahlungsschein mit dem Zahlungsauftrag im Couvert an die Bank senden.

: Dazu müssen Sie den QR-Einzahlungsschein mit dem Zahlungsauftrag im Couvert an die Bank senden. Am Schalter : Sie können mit der QR-Rechnung wie bisher am Postschalter und Einzahlautomaten zahlen.

: Sie können mit der QR-Rechnung wie bisher am Postschalter und Einzahlautomaten zahlen. Via Onlinebanking (E-Banking) : Dazu müssen Sie Ihr E-Banking-Programm öffnen, den QR-Code mit einem Lesegerät, der Computer-Kamera oder der Erkennungs-App Ihrer Bank einlesen. Alternativ können Sie die Zahlungsangaben manuell eingeben. Anschliessend sollten Sie die Zahlung nochmals überprüfen. Danach müssen Sie sie nur noch freigeben.

: Dazu müssen Sie Ihr E-Banking-Programm öffnen, den QR-Code mit einem Lesegerät, der Computer-Kamera oder der Erkennungs-App Ihrer Bank einlesen. Alternativ können Sie die Zahlungsangaben manuell eingeben. Anschliessend sollten Sie die Zahlung nochmals überprüfen. Danach müssen Sie sie nur noch freigeben. Via Mobile Banking: Öffnen Sie dazu die Mobile-Banking-App Ihrer Bank und scannen den QR-Code mit der Smartphone-Kamera. Auch hier sollten Sie die Zahlung vor der Freigabe nochmals prüfen.

Sie können Ihre Rechnungen auf den gleichen Wegen wie bisher bezahlen. Der QR-Code muss nicht zwingend gescannt werden; es ist nach wie vor möglich, die Angaben bei der Zahlung manuell einzugeben. Dementsprechend ist zum Zahlen kein Smartphone notwendig.

Sobald der Rechnungssteller Ihnen eine QR-Rechnung zustellt, löschen Sie den alten Dauerauftrag und erfassen einen neuen, indem Sie den QR-Code scannen. Denn alle Daueraufträge, die auf den alten Einzahlungsscheinen basieren, werden per 1. Oktober nicht mehr ausgeführt. Eigentlich werden Sie von Ihrer Bank informiert oder sind bereits informiert worden, ob Sie Ihre Daueraufträge anpassen müssen. Aber auch wenn Sie keine Nachricht erhalten haben, sollten Sie Ihre Aufträge überprüfen.

Das geht so: Wenn beim Dauerauftrag eine Kontonummer oder PC-Kontonummer hinterlegt ist, basiert er auf einem alten Einzahlungsschein. Sie müssen den Auftrag ersetzen, sodass eine IBAN beziehungsweise QR-IBAN aufgeführt ist. Wenn bereits eine IBAN oder eine QR-IBAN hinterlegt ist, müssen Sie nichts unternehmen.

Es gibt verschiedene Tools, mit denen Sie online selbst QR-Rechnungen generieren können. Dazu benötigen Sie die Zahlungsinformationen der Person, welche die Rechnung empfängt.

Wenn Sie Rechnungen im grossen Stil ausstellen, müssen Sie dazu allenfalls Ihre Software aktualisieren. Setzen Sie sich frühzeitig mit Ihrem Softwareanbieter und Ihrer Bank in Verbindung, um Ihre Bedürfnisse zu klären. Auf der Website des Finanzdienstleisters Six finden Sie eine Broschüre zur Umstellung.

Falls Sie keine eigene Software haben, stellen verschiedene Banken ein Portal zur Verfügung, mit dem Sie selbst QR-Rechnungen generieren können. Oder aber Sie können die QR-Rechnungen bei Ihrer Bank bestellen.

Laut dem Zahlungsdienstleister Six sind sie gleich sicher wie die alten Einzahlungsscheine. Zudem sind damit nur Einzahlungen auf Konten in der Schweiz und Liechtenstein möglich. Es ist aber ratsam, die gescannten Daten bei jeder Zahlung zu überprüfen.

Wie bisher können internationale Zahlungen mit der IBAN-Kontonummer via E-Banking abgewickelt werden. Ansonsten sind Zahlungen von der Schweiz ins Ausland nur möglich, wenn der Rechnungsempfänger eine Bankverbindung in der Schweiz oder Liechtenstein hat. Umgekehrt hat der Schweizer Finanzplatz keinen Einfluss darauf, ob ausländische Banken die QR-Rechnung unterstützen. In den grenznahen Regionen wird es möglicherweise entsprechende Angebote für Schweizer Kundschaft geben.

Sofern Sie Ihre Daueraufträge überprüft haben, eigentlich keine. Wenn Sie selbst Rechnungen ausstellen, sollten Sie vor allem auf eine frühzeitige Umstellung achten. Denn es liegt in der Verantwortung der Rechnungssteller, die QR-Rechnung einzuführen. Damit scheint es aber noch zu hapern: Bis zu 30 Prozent der Rechnungssteller verwenden noch immer die alten Scheine, wie Recherchen von CH Media zeigten. Es drohen blockierte Zahlungen.

Sie können diese nicht weiter verwenden. Die Scheine landen im Altpapier.

Falls Sie sich das schon immer gefragt haben, hier kommt pünktlich zur Abschaffung die Antwort: Der rote Einzahlungsschein ist beziehungsweise war für manuelle Zahlungen gedacht, der orange dagegen für automatisierte. So unterscheiden sie sich auch im Erscheinungsbild: Der rote Schein hat keine Referenznummer, dafür aber ein Mitteilungsfeld.

Der orange Schein dagegen trägt eine Referenznummer, welche jede Zahlung eindeutig identifiziert. Das ermöglicht es, die Zahlung automatisiert zu verarbeiten.

So entwickelten sich die Einzahlungsscheine von 1906 bis 2001:

So sah der erste Einzahlungsschein der Post in grünlicher Farbe aus, der ab 1906 im Einsatz war. Postfinance Mit solchen grünen Einzahlungskarten konnten Zahlungen erstmals weitgehend automatisch verarbeitet werden. Sie waren von 1955 bis 1988 im Umlauf. Postfinance 1970 führten die Banken den Giroträger ein. Damit versuchten sie, den grünen Einzahlungsschein der Post zu konkurrenzieren. Er war bis 1986 im Einsatz. Postfinance Er ist der Vorgänger des heutigen orangen Einzahlungsscheins: Der blaue Schein war ab 1971 bis 2001 im Umlauf. Postfinance Ein gemeinsames Projekt von Post und Banken: Mit dem grünen Einzahlungsschein wurde der Zahlungsverkehr in der Schweiz ab 1986 vereinheitlicht und dadurch viel einfacher. Postfinance 1998 ersetzte der rote Einzahlungsschein den grünen. Der neue Schein konnte bereits eingescannt werden. Postfinance Und schliesslich kam 2001 der orange Einzahlungsschein hinzu, der für automatisierte Zahlungen gedacht war. Bis zu seiner Abschaffung war er der meistgenutzte Einzahlungsschein in der Schweiz. Postfinance Mit dem IPI («International Payment Instruction») gab es ab 2001 einen europaweit einheitlichen Zahlungsbeleg. Postfinance

Die Geschichte des Einzahlungsscheins 1906 eröffnete die Post ihren ersten Checkdienst. Im selben Jahr kam der erste Einzahlungsschein zum Einsatz – damals in grüner Farbe. 1955 wurde das Einzahlungskartensystem eingeführt mit grünen Lochkarten, die weitgehend automatisch verarbeitet werden konnten. Es folgten verschiedene weitere Scheine in grüner oder blauer Farbe, mit denen sich Post und Banken zu konkurrenzieren versuchten. Erst in 1986 einigten sich Post und Banken auf einen neuen grünen Einzahlungsschein. Die Vereinheitlichung vereinfachte den Zahlungsverkehr stark. 1998 kam der rote und drei Jahre später der orange Einzahlungsschein in Umlauf, der bis zur bevorstehenden Umstellung hauptsächlich verwendet wurde. (aka)

