Lieferverzögerungen und verweigerte Garantie ärgern die Kunden

Ärgerliste Lieferverzögerungen und verweigerte Garantie ärgern die Konsumenten am meisten Die Konsumentenschützer präsentieren ihre alljährliche Ärgerliste. Dabei zeigt sich: Am meisten Verdruss bereiten den Menschen Probleme mit Konsumverträgen. 10.12.2021, 13.39 Uhr

Bei Bestellungen aus dem Ausland kommt es häufig zu Lieferverzögerungen - ein Ärgernis für die Kunden. (Symbolbild) Keystone

Draussen schneit es, doch die alten Winterschuhe tun nicht mehr. Also schaut man rasch auf die Website eines Online-Händlers und bestellt sich ein neues Paar Schuhe. Am genannten Lieferdatum wartet man gebannt auf das Klingeln des Pöstlers, doch es bleibt aus, die Lieferung verzögert sich. Derweil wartet man weiter und die Füsse frieren beim Spaziergang in den nassen Turnschuhen.