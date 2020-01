Agrar-Produkte sollen Teil des Mercosur-Abkommen bleiben Landwirtschaftsprodukte sollen nicht vom Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten ausgeschlossen werden. Die Aussenpolitisch Kommission des Ständerats lehnt eine jurassische Standesinitiative ab. 14.01.2020, 19.14 Uhr

Südamerikanische Rinder – wie zum Beispiel aus Paraguay – sollen Teil des Schweizer Freihandelsabkommens mit den Mercosur-Staaten bleiben. Noah Friedman: Rudovsky/Bloomberg

(sat) Im Interesse der Landwirtschaft wollte das jurassische Kantonsparlament Agrarprodukte vom Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und den südamerikanischen Staaten ausschliessen. Davon will die Aussenpolitische Kommission des Ständerats (APK-S) jedoch nichts wissen. Wie die APK-S am Dienstag mitteilt, will sie am fertig ausgehandelten Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay) festhalten und lehnt die Standesinitiative mit 9 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung ab.