Aktienhandel Beispielloser Schub: Kleinanleger stürmen Schweizer Börse Corona und EU sorgen im Handel mit Aktien für einen riesigen Umsatzschub und für ein noch viel grössere Zunahme der Anzahl Geschäfte. 05.01.2021, 14.25 Uhr

Viele Kleinanleger haben im vergangenen Jahr die Aktienkurse studiert. Luca Linder

(dz/rwa) Auch in der Schweiz erlebt der Aktienmarkt einen gewaltigen Zustrom von Kleinanlegern. Diese Beobachtung wird durch die aktuelle Handelsvolumenstatistik gestützt, welche die Schweizer Börsenbetreiberin Six am Dienstag für das zurückliegende Jahr veröffentlicht hat.