aktionärsstreit Swiss Steel: Kapitalerhöhung ist einen Schritt weiter Eine Handelsregistersperre gegen die geplante Kapitalerhöhung von Swiss Steel ist vom Bezirksgericht Luzern abgelehnt worden. Ob es zu weiteren juristischen Verzögerungen kommt, ist noch unklar. 01.02.2021, 08.22 Uhr

Erringt Teilsieg gegen Viktor Vekselberg: Grossaktionär Martin Haefner. (Symbolbild) Keystone

(wap) Ein Gesuch der Minderheitsaktionärin Liwet Holding AG auf vorsorgliche Massnahmen sei vom Bezirksgericht vollumfänglich abgewiesen worden, meldete Swiss Steel am Montag. Mit dem Gesuch hatte die Liwet Holding AG unter dem russischen Milliardär Viktor Vekselberg eine Verlängerung der von ihr im Dezember beantragten Handelsregistersperre angestrebt. So sollte die an der ausserordentlichen Generalversammlung vom Herbst beschlossene Kapitalerhöhung um 155 Millionen Franken verhindert werden.