Klimaschutz: Am Samstag ist «Swisstainable Veggie Day»

Aktionstag «Beitrag zum Klimaschutz»: Schweiz Tourismus setzt auf Veggie-Trend Am kommenden Samstag laden mehr als 1200 Schweizer Restaurants zum «Swisstainable Veggie Day». Beteiligt sind unter anderem die Swiss, SBB und McDonalds. 26.09.2022, 12.02 Uhr

Am Samstag nur vegetarisch: Die Speisewagen der SBB beteiligen sich am «Veggie Day». Keystone

In 1200 Restaurants in der ganzen Schweiz gibt es am kommenden Samstag kein Fleisch. Sie beteiligen sich am «Swisstainable Veggie Day». Dieser sei ein Meilenstein für nachhaltige Gastronomie, schreibt Schweiz Tourismus am Montag in einer Mitteilung. Hinter der Aktion stehen neben Schweiz Tourismus, Hotellerie Suisse und Gastrosuisse die Nahrungsmittelproduzenten Planted und Eaternety.