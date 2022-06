Migros bleibt alkoholfrei: Genossenschaften sagen nein

Alkohol-Abstimmung Genossenschaften haben entschieden: Die Migros bleibt in der ganzen Schweiz alkoholfrei Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Migros haben eine eindeutige Wahl getroffen: In allen regionalen Genossenschaften stimmten sie dagegen, in Supermärkten neu auch alkoholische Getränke anzubieten. Ann-Kathrin Amstutz und Michael Graber 16.06.2022, 07.35 Uhr

Auch künftig gibt es in der Migros keinen Alkohol: Das haben die Mitglieder aller zehn Migros-Genossenschaften entschieden. Keystone

Bis am 4. Juni konnten die 2,3 Millionen Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Migros ihre Stimme abgeben. Alle zehn regionalen Genossenschaften haben in dem Verfahren für sich selber entschieden, ob sie das Alkoholverkaufsverbot in ihrem Gebiet beibehalten oder aufgeben wollen. Nun liegt das Resultat vor: Keine der zehn Migros-Regionen hat sich für einen Alkoholverkauf ausgesprochen, wie der Migros Genossenschaftsbund am Donnerstag mitteilt.

Von einem «Eingriff in die Migros-DNA» war die Rede. Von einem Tabubruch. Oder gar von Glaubenskrieg: Die Alkohol-Abstimmung spaltete die Migros-Genossenschaften in den letzten Wochen wie kaum ein anderes Thema. Die Gretchenfrage: Soll die Migros an ihren jahrzehntelang verbürgten Werten festhalten – oder ist das Alkoholverkaufsverbot scheinheilig und schon gar nicht mehr zeitgemäss?

Es brauchte ein Zweidrittelmehr, um das Verbot zu kippen

Weil das Alkoholverbot in den Statuten der Genossenschaften festgehalten ist, war die Hürde für eine Abschaffung hoch: Statutenänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit. Wenn also eine Mehrheit, aber weniger als zwei Drittel für den Alkoholverkauf stimmen, bleibt alles beim Alten. Einzige Ausnahme ist die Migros Genf: Hier ist das Alkoholverbot nicht in den Statuten, sondern nur im Reglement festgehalten. Deshalb hätte ein einfaches Mehr gereicht.

Aber es war überall ein deutliches Nein. Am deutlichsten verwarfen die Stimmberechtigten den Alkoholverkauf demnach in Zürich. Dort sprachen sich 80,3 Prozent dagegen aus. Am knappsten war es im Tessin: Dort betrug die Ablehnung nur gerade 55,3 Prozent. In der Genossenschaft Luzern betrug die Ablehnung 74,7 Prozent, in der Ostschweiz 76,3, die Region Aare sagte mit 79,9 Prozent Nein und Basel verwarf den Alkoholverkauf mit 76,1 Prozent. Schweizweit haben sich laut Migros 632'413 Genossenschafterinnen und Genossenschafter an der Abstimmung beteiligt. Das entspricht einer Stimmbeteiligung von 29 Prozent.

Suchtpräventionsorganisationen warnen vor mehr Alkoholproblemen

Seit 2019 präsidiert Ursula Nold die Verwaltung der Migros, der grössten Arbeitgeberin der Schweiz. Valentin Hehli

Die Migros spricht in ihrer Mitteilung denn auch von einer «unmissverständlichen» Entscheidung. «Das Ergebnis ist nicht überraschend, weil alle Umfragen auf ein klares Nein hindeuteten», lässt sich Ursula Nold Präsidentin des Genossenschaftsbundes zitieren. Sie sei froh, dass «die Genossenschafterinnen und Genossenschafter klar und schweizweit übereinstimmend entschieden haben». Denn es wäre auch möglich gewesen, dass es zu einem Flickenteppich gekommen und der Alkoholverkauf in den Regionen unterschiedlich geregelt worden wäre.

Vor der Abstimmung waren die Wellen hochgegangen. Anti-Sucht-Organisationen wie die Stiftung Sucht Schweiz und das Blaue Kreuz hatten eindringlich davor gewarnt, Alkoholverkäufe in der Migros zuzulassen. «Bei einem Alkoholvertrieb durch zusätzliche 900 Verkaufspunkte der Migros wäre mit einer erheblichen Zunahme der Alkoholprobleme in der Schweiz zu rechnen», mahnte die Organisation.

Teppichetage argumentierte mit Kundenfreundlichkeit

Damit würde für die 250'000 alkoholkranken Menschen die letzte Einkaufsgelegenheit wegfallen, wo sie nicht mit dem Suchtmittel konfrontiert würden. Auch für unzählige Menschen, welche die Sucht überwunden hätten, würde es schwieriger. Zudem befürchtet Sucht Schweiz zusätzliche Alkoholwerbung und grössere Mengen an Billigalkohol.

Das Alkoholverbot kippen wollte dagegen die Mehrheit der Migros-Teppichetage. So haben sich etwa Ursula Nold und der Migros-Verwaltungsrat dafür ausgesprochen. Nold betonte, das Einkaufsverhalten der Kundschaft habe sich verändert. Viele Kundinnen und Kunden würden es schätzen, ihre Einkäufe an einem einzigen Ort erledigen zu können.