Allianz Risk Barometer 2022 Schweizer Unternehmen fürchten vor allem die Gefahr aus dem Netz Cybergefahren sind die grösste Sorge von Schweizer Unternehmen. Dahinter folgen Betriebsunterbrechungen und Marktveränderungen. Das zeigt der neuste Allianz Risk Barometer. André Bissegger 18.01.2022, 00.01 Uhr

Schweizer Unternehmen fürchten sich vor allem vor Cyberangriffen. (Symbolbild) Keystone

Ransomware-Angriffe, Datenschutzverletzungen oder IT-Ausfälle: Die Schweizer Unternehmen fürchten sich vor allem vor einem Cyberangriff. Das geht aus der elften Ausgabe des Risk Barometers der Allianz hervor, wie der Versicherungskonzern am Montag mitteilte. Dass Cybervorfälle in diesem Jahr mit 61 Prozent der Antworten in der Umfrage den Spitzenrang belegen, liege vor allem an der Zunahme von Ransomware-Angriffen.