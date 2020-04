Eier werden zur Mangelware – Nachfrage im Detailhandel übersteigt Angebot Manche Kunden könnten im Supermarkt bald vor leeren Eier-Regalen stehen, weil die gestiegene Nachfrage nicht gedeckt werden kann. Ein Grund sind die strikten Vorgaben im Detailhandel. 30.04.2020, 11.59 Uhr

Der Branchenverband schätzt, dass Kunden bald vor leeren Eier-Regalen stehen werden. Keystone

(rwa) Zwar sei die Nachfrage in der Gastronomie eingebrochen, betonte die Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten GalloSuisse in einer Mitteilung vom Donnerstag. Dennoch könnten Eier in Supermärkten teilweise zur Mangelware werden. GalloSuisse begründet dies damit, dass Eier im Detailhandel ein Mindestgewicht von 53 Gramm haben müssten. Sind sie schwerer als 70 Gramm, passen sie nicht mehr in die Eierschalen.