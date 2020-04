Am Montag geht es los: Coiffeure stellen ihr Schutzkonzept vor

Zusammen mit den Gewerkschaften hat der Branchenverband Coiffure Suisse Schutzmassnahmen für Mitarbeiterinnen und Kundinnen ausgearbeitet.

24.04.2020, 10.06 Uhr

Die Coiffeursalons machen am Montag wieder auf. Es wird anders sein als vor der Epidemie.

Keystone

(wap) Wenn die Coiffeursalons nächste Woche öffnen, tun sie das unter strengen Sicherheitsbestimmungen. Am Freitag hat der Branchenverband die Details bekanntgegeben. Um die Sicherheitsmassnahmen einzuhalten, darf maximal die Hälfte der Arbeitsplätze besetzt sein. Für die Kundschaft muss am Eingang ein Dispenser mit Desinfektionsmitteln bereitstehen, wie der Verband Coiffure Suisse in einer Mitteilung schreibt.