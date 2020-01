Anders als spekuliert: Migros steigert 2019 Umsatz leicht Entgegen manchen Befürchtungen verzeichnete die Migros-Gruppe 2019 einen Umsatz von 28,65 Milliarden Franken. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer Zunahme von 0,7 Prozent. 17.01.2020, 09.42 Uhr

Die Migros erwartete für 2019 ein schlechtes Geschäftsjahr, doch nun ist es besser herausgekommen. Archivbild: Keystone

(dpo) 2019 war ein turbulentes Jahr für die Migros Gruppe. Die Rede war gar von einem schlechten. Nun ist es anders gekommen: Mit 28,65 Milliarden Franken konnte die Migros-Gruppe ihren Umsatz um 0,7 Prozent gegenüber 2018 verbessern. Damit erzielte die Migros-Gruppe den höchsten Umsatz in ihrer Unternehmensgeschichte, wie sie am Freitag in einer Mitteilung bekanntgab.