André Wall wird neuer CEO

von Ruag International Ein Aviatik-Experte aus Deutschland soll künftig die Geschicke von Ruag International führen. Spätestens ab dem kommenden Januar soll André Wall seinen Posten übernehmen. 25.08.2020, 09.34 Uhr

André Wall tritt seine Stelle als neuer CEO von Ruag International spätestens ab dem 1. Januar 2021 an. HO

(mg) Der Nachfolger von Urs Breitmeier als CEO von Ruag International heisst André Wall. Der 55-jährige Diplom-Ingenieur ist heute Chief Technical Officer bei Iberia und blicke auf 25 Jahre globale Branchenerfahrung in der Aviatik zurück, wie das Unternehmen in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Der Deutsche war in der Schweiz bereits CEO bei SR Technics und Jet Aviation, sowie bei MTU Aero Engines in Deutschland.