Arbeit Wegen Coronakrise: Gewerkschaften fordern höhere Löhne für 2021 Die Coronakrise werde von den Arbeitgebern als Vorwand gegen höhere Löhne missbraucht, monieren die Gewerkschaften. Sie fordern deshalb eine Lohnerhöhung im nächsten Jahr. 21.12.2020, 11.37 Uhr

Die Gewerkschaften sind enttäuscht, dass die Löhne im Gesundheitswesen nicht steigen. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Konkret fordern die Arbeitnehmerorganisationen eine Erhöhung der Löhne in Betrieben und Branchen, in denen die Lohnverhandlungen für 2021 noch nicht abgeschlossen sind. Weiter soll der Zugang zur Kurzarbeit erleichtert und die Kurzarbeitsentschädigung erhöht werden, wie die Gewerkschaften Travail Suisse, Syna und Transfair in einer gemeinsamen Mitteilung am Montag schreiben.