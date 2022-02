Unia-Präsidentin fordert Verbesserungen für Arbeitnehmende

Arbeitnehmende «Höchste Zeit für Fortschritte»: Unia-Präsidentin fordert Verbesserungen Die Delegierten der Gewerkschaft Unia beraten am Samstag über die künftigen Schwerpunkte ihrer Arbeit. Laut Präsidentin Vania Alleva ist es «höchste Zeit für Fortschritte zugunsten der Arbeitnehmenden». Aktualisiert 26.02.2022, 09.50 Uhr

Laut Vania Alleva, Präsidentin der Gewerkschaft Unia, ist es «höchste Zeit für Fortschritte zugunsten der Arbeitnehmenden». (Archiv) Britta Gut

Vor einem Jahr trafen sich die Delegierten der Unia virtuell zum Kongress. Dabei ist unter anderem erstmals eine Frauenmehrheit in die Geschäftsleitung der Gewerkschaft gewählt worden. Der Beschluss über die politischen Schwerpunkte der Arbeit der grössten Einzelgewerkschaft der Schweiz wurde damals auf einen späteren, physisch durchzuführenden Gewerkschaftskongress verschoben. Dieser geht nun am Samstag in Biel über die Bühne – erneut unter dem Motto «Höchste Zeit!».