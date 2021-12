Kanton Genf schaltet sich nach Streiks in Streit um Smood ein

Arbeitskonflikt Smood-Streik: Kanton Genf beginnt zu vermitteln Die Streiks und Protestaktionen der Kuriere des Lieferdienstes Smood rufen die Genfer Kantonsregierung auf den Plan. Sie hat die Kammer für kollektive Arbeitsbeziehungen zur Vermittlung angerufen. 06.12.2021, 11.55 Uhr

Kuriere des Lieferdienstes Smood machen in der Westschweiz für bessere Arbeitsbedingungen mobil. Keystone

Seit Wochen streiken Kurierinnen und Kuriere des Lieferdienstes Smood in mehreren Städten der Westschweiz für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Nun will der Kanton Genf eine Mediation. Die Kantonsregierung hat dazu die Kammer für kollektive Arbeitsbeziehungen (CRCT) angerufen, wie sie am Montag mitteilte.