Es wird wieder so viel gearbeitet wie vor der Coronakrise

Arbeitskräfteerhebung Nach Coronaschock: Es wird wieder so viel gearbeitet wie vor der Krise Im dritten Quartal des laufenden Jahres stieg die wöchentliche Arbeitszeit wieder auf das Vorkrisenniveau. Die Zahl der Arbeitstätigen nahm leicht zu. 13.12.2021, 08.51 Uhr

Die Zahl derjenigen, die im Homeoffice arbeiten, ist im dritten Quartal leicht gesunken. Keystone

Konkret ist die Zahl der Erwerbstätigen im dritten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent gestiegen. Damit gingen 5,110 Millionen Personen in der Schweiz einer Erwerbsarbeit nach, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilt. Personen in Kurzarbeit werden dabei zu den Erwerbstätigen gezählt, sofern sie nicht länger als drei Monate abwesend sind. Die Erwerbstätigkeit der Männer nahm dabei um 0,7, die der Frauen um 1,1 Prozent zu. Die Zahl der ausländischen Erwerbstätigen stieg um 1,4, diejenige der Schweizer um 0,7 Prozent.