Arbeitslosenversicherung Pilotversuch beendet: Mitarbeiter-Sharing im Gastgewerbe funktioniert nicht Im Winter in den Bergen arbeiten, im Sommer am See: Der Pilotversuch der Arbeitslosenversicherung für Saisonmitarbeiter im Gastgewerbe zeigte nicht die erhoffte Wirkung. Er wird daher beendet. 20.12.2021, 11.49 Uhr

Ein Pilotversuch, der Saisonmitarbeitenden im Sommer und Winter Arbeit bescheren sollte, wird beendet. (Symbolbild) Keystone

Gerade im Gastgewerbe sind die Herausforderungen der saisonbedingten Arbeitslosigkeit und des Fachkräftemangels gross. Ein Versuch sollte daher zeigen, ob mittels Mitarbeiter-Sharing die Arbeitslosenversicherung (ALV) entlastet werden könnte. Konkret wollte man unter dem Motto «Im Sommer am See, im Winter im Schnee» für die Saisonmitarbeitenden Ganzjahresperspektiven schaffen. Der Versuch fand in Zusammenarbeit mit den Kantonen Graubünden und Tessin im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) und unter der Trägerschaft des Vereins Mitarbeiter-Sharing statt.

Nun haben das Seco und die Aufsichtskommission der Arbeitslosenversicherung den Schlussbericht der Evaluation zur Kenntnis genommen, wie das Seco am Montag mitteilte. Dabei zeigte sich, dass das Modell des Mitarbeiter-Sharings «grundsätzlich sinnvoll und begrüssenswert» ist. Allerdings ist das Potenzial geringer als erwartet.

So nahmen die Betriebe nur zögerlich am Vorhaben teil. Auch nutzten weniger Personen als erwartet die Möglichkeit, einen Arbeitsvertrag mit zwei Betrieben für zwei aufeinanderfolgende Saisons abzuschliessen. Unter dem Strich blieben aufgrund der geringen Teilnehmerzahl mehr Kosten als finanzieller Nutzen für die ALV. Der Pilotversuch, der seit 2019 lief, werde daher per Ende 2021 beendet. (abi)