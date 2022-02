Anteil der 30-Jährigen auf dem Arbeitsmarkt sinkt stark

Verschiebung Anteil der Erwerbstätigen unter 30 Jahren sinkt stark Eine längere Ausbildungsdauer und mehr Frauen ab 30 Jahren auf dem Arbeitsmarkt: Der Anteil der Unter-30-Jährigen an der Erwerbsbevölkerung sinkt stark. 08.02.2022, 09.23 Uhr

Der Anteil der Unter-30-Jährigen auf dem Arbeitsmarkt nimmt ab. (Symbolbild) Keystone

Auf dem Schweizer Arbeitsmarkt haben sich die Anteile der verschiedenen Alterskategorien in den letzten drei Jahrzehnten stark verschoben. So machten 2020 die 15- bis 29-Jährigen noch 22 Prozent der Erwerbsbevölkerung aus. Vor 30 Jahren lag ihr Anteil noch bei 29,7 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte.

Die Abnahme erklärt sich das BFS damit, dass die Babyboom-Generation in den höheren Altersklassen stärker vertreten ist. Das sind die Personen, die zwischen 1945 und 1964 geboren sind. Zudem dauert die Ausbildung immer länger und Frauen ab 30 Jahren nehmen zunehmend am Arbeitsmarkt teil.

Knapp ein Drittel der jungen Erwachsenen, die sich in Ausbildung befinden und gleichzeitig arbeiten, hatten 2020 einen befristeten Vertrag. Die Mehrheit von ihnen unterschrieb einen Lehrvertrag. Fast jede siebte Person unter 30 arbeitete auf Abruf, wie es weiter heisst. Eine weitere Erkenntnis des BFS: Junge Frauen arbeiten häufiger Teilzeit als Männer. Ausserdem ist die Erwerbslosenquote der jungen Erwachsenen tiefer als in der EU, deren Wert nahezu doppelt so hoch ist. (abi)