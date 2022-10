Arbeitslosenzahlen sanken auch im September weiter

Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote so tief wie seit zwanzig Jahren nicht mehr Der Schweizer Arbeitsmarkt ist weiterhin gut aufgestellt. Im September sank die Arbeitslosenquote unter 2 Prozent. Zuletzt war dies vor über zwanzig Jahren der Fall. Dafür beschäftigt die Firmen ein anderes Problem. Dario Pollice Aktualisiert 07.10.2022, 09.10 Uhr

Bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) waren End September 1846 Arbeitslose weniger gemeldet als im August. (Symbolbild) Benjamin Manser

Erfreuliche Nachrichten für den Schweizer Arbeitsmarkt: Ende September waren 89’526 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet. Das sind 1846 Personen weniger als im Vormonat, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Damit sank die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem August auf 1,9 Prozent. Ein Blick in die Arbeitslosenstatistik des Seco zeigt: Zuletzt lag die Quote unter der Marke von 2 Prozent im Oktober 2021, also vor über zwanzig Jahren.