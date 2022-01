Erholung des Arbeitsmarkts Arbeitgeber warnen: Betriebe haben Mühe, passendes Personal zu finden Die wiedererstarkte Wirtschaft verschärft den Arbeitskräftemangel. Der Schweizerische Arbeitgeberverband fordert daher, Mütter und ältere Arbeitnehmende besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. André Bissegger und Samuel Thomi 20.01.2022, 10.45 Uhr

Zum Beispiel in der Gastronomie fehlt qualifiziertes Personal. (Symbolbild) Keystone

Das vergangene Jahr stand nach dem Ausbruch der Coronapandemie ganz im Zeichen des Aufschwungs. Die Wirtschaftsleistung der Schweiz befinde sich bereits wieder über dem Vorkrisenniveau, teilte der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) am Donnerstag mit. Der SAV-Beschäftigungsbarometer verdeutliche diesen Aufschwung, der die Wirtschaft praktisch über alle Branchen hinweg beflügle.

Das wirkt sich auch positiv auf den Arbeitsmarkt aus. Gemäss SAV lag die Beschäftigung bereits im dritten Quartal 2021 wieder auf Vorkrisenniveau und die Kurzarbeit konnte mehrheitlich abgebaut werden. Zudem rechne «eine überwiegende Mehrheit» der zum SAV-Beschäftigungsbarometer befragten Betriebe mit einem weiteren Ausbau der Beschäftigung in den nächsten drei Monaten. Wie es weiter heisst, bildet die Chemie- und Pharmaindustrie eine Ausnahme.

Qualifiziertes Personal fehlt

In dem zunehmenden Arbeitskräftemangel sieht der Arbeitgeberverband für viele Betriebe «eine wachsende Herausforderung». Selbst im Gastgewerbe fehle es an genügend qualifiziertem Personal – obwohl bei der Wertschöpfung das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht wurde. Die Gründe für den Engpass sei vielschichtig, je nach Branche unterschiedlich und werde durch die Coronakrise verschärft. So hätten sich gewisse Arbeitskräfte wegen der Pandemie neu orientiert. Auch veränderten sich während der Krise die Qualifikationen und Fähigkeiten, die für eine Anstellung erforderlich sind.

Der SAV stellt daher Forderungen an Politik und Verwaltung. Dabei steht die Ausschöpfung des inländischen Arbeitskräftepotenzials im Fokus: Konkret sollen Mütter und ältere Arbeitnehmende besser in den Arbeitsmarkt integriert werden. Der Verband spricht von einem «substanziellen Potenzial» an meist gut qualifizierten Arbeitskräften, die bei entsprechenden Rahmenbedingungen ihre Pensen erhöhen oder überhaupt erst im Arbeitsmarkt aktiv würden. Ausserdem sollen kurzfristig die Zulassungskriterien für Drittstaatenangehörige liberalisiert und mittelfristig die Individualbesteuerung eingeführt werden.

Bund rechnet ab Frühling mit Situation wie vor der Pandemie

Erst kürzlich kam auch der Bund zu einer ähnlichen Einschätzung punkto Fachkräftemangel. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ist bereits im Frühling wieder mit einer Situation wie vor der Pandemie zu rechnen. Wie das Seco Anfang Jahr ausführte, war es bereits im vergangenen Herbst vorübergehend zu einem vergleichbaren Fachkräftemangel gekommen.

Nach einer erneuten, saisonal- und pandemiebedingten Abbremsung der Konjunktur werde sich diese ab Frühjahr rasch wieder weiter erholen. Das werde sich dann auch im Arbeitsmarkt zeigen. Hinzu kommt, dass demografisch bedingt nun ohnehin starke Jahrgänge aus dem Arbeitsmarkt austreten werden.