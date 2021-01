Arbeitsmarkt Betriebe sind weniger widerstandsfähig als vor dem ersten Lockdown Nachdem sich die Schweizer Wirtschaft wieder teilweise erholen konnte, hat die zweite Welle diese positive Entwicklung gebremst. Laut dem Arbeitgeberverband sind viele Betriebe am Anschlag. 14.01.2021, 09.30 Uhr

Die zweite Welle setzt insbesondere dem Gastgewerbe zu. (Symbolbild) Keystone

(agl) Viele Unternehmen haben sich erst gerade vom ersten Lockdown erholt und stehen nun in der zweiten Welle erneut vor «teilweise existenziellen Herausforderungen», wie der Arbeitgeberverband in seinem Beschäftigungsbarometer schreibt. Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht zeigt die Situation auf, in der sich die Schweizer Wirtschaft aktuell befindet.