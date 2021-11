Arbeitsmarkt Denner erhöht Mindestlohn auf 4200 Franken Angestellte von Denner dürfen sich freuen: Der Detailhändler erhöht die Lohnsumme um ein Prozent. Auch der Mindestlohn steigt ab nächstem Jahr – und zwar um 150 Franken. 05.11.2021, 09.40 Uhr

Wer bei Denner arbeitet, erhält am nächstem Jahr mindestens 4200 Franken pro Monat. Keystone

Nach der Migros hat nun auch eines seiner Tochter-Unternehmen gute Nachrichten: Denner erhöht die Lohnsumme für 2022 ebenfalls um ein Prozent, wie der Discounter am Freitag bekannt gab. Berücksichtigt würden vor allem Angestellte im Verkauf und in der Logistik, heisst es in der Mitteilung. Lohnerhöhungen seien aber auch in der Verwaltung vorgesehen – allerdings individuell und leistungsbezogen.