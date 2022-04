Arbeitsmarkt Die Zahl ausgeschriebener Stellen wächst weiter an – ausser in der Ostschweiz Der Job-Bremsklotz Pandemie scheint vorbei: In der Schweiz wächst der Arbeitsmarkt wieder wie vor Corona. Besonders stark spürt das die Genferseeregion und die Zentralschweiz. 28.04.2022, 08.02 Uhr

Gerade in der IT-Branche waren wieder deutlich mehr Stellen ausgeschrieben als noch im Vorjahr. Keystone

Das sind Good News: Gemäss dem Michael Page Swiss Job Index ist die Zahl der ausgeschriebenen Stellen zwischen März und April schweizweit um 1,5 Prozent gestiegen. Das entspreche «dem durchschnittlichen Zuwachs vor der Corona-Pandemie», heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag. Am kräftigsten zugelegt haben die offenen Stellen in der IT-Branche. Hier betrug das monatliche Wachstum über 10 Prozent. «Gefolgt von der Gastronomie, die weiterhin von der Rückkehr zur Normalität nach den Corona-Einschränkungen profitiert», wie es in der Mitteilung weiter heisst.