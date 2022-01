Arbeitsmarkt Jeder Vierte wechselt während Coronapandemie den Job 24 Prozent der Berufstätigen haben seit Beginn der Pandemie den Arbeitgeber gewechselt. Grund dafür war vor allem die mangelnde Work-Life-Balance. Das zeigt eine Umfrage von Xing. 21.01.2022, 09.39 Uhr

Für Stellensuchende ist ein attraktiver Standort wichtiger, als die Möglichkeit, von zu Hause aus arbeiten zu können. (Symbolbild) Sandra Ardizzone

Viele Berufstätige in der Deutschschweiz nutzten die Coronapandemie, um sich beruflich neu zu orientieren. So hat rund ein Viertel der Berufstätigen seit Beginn der Pandemie den Arbeitgeber gewechselt, wie die Netzwerk-Plattform Xing am Freitag mitteilte. Sie liess für eine repräsentative Studie rund 1000 Deutschschweizer Arbeitnehmende zur beruflichen Situation und ihren Plänen für das Jahr 2022 befragen. Häufigster Grund für den Wechsel war der Wunsch nach einer besseren Work-Life-Balance (29 Prozent). Flexiblere Arbeitszeiten oder finanzielle Anreize waren für jeden Fünften ausschlaggebend.