1,9 Prozent: Arbeitslosenquote bleibt im Oktober tief

Arbeitsmarkt Weiter auf sehr tiefem Niveau: Arbeitslosenquote in der Schweiz bleibt bei 1,9 Prozent Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz stagniert auf tiefem Niveau: Im Oktober betrug die Arbeitslosenquote 1,9 Prozent. Sie ist damit so tief wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Aktualisiert 07.11.2022, 09.05 Uhr

89'636 Arbeitslose waren Ende Oktober bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) eingeschrieben. (Symbolbild) Keystone

Gute Nachrichten vom Schweizer Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote blieb im Oktober unverändert bei 1,9 Prozent. Damit bewegt sich die Schweiz weiter auf sehr tiefem Niveau: Letztmals lag die Quote im Oktober 2001 unter der Marke von 2 Prozent – also vor über 20 Jahren. Entsprechend sprach Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), am Montag vor den Medien von einer «sehr erfreulichen Meldung». In der Schweiz herrsche praktisch Vollbeschäftigung und aus dem Fachkräfte- sei ein Arbeitskräftemangel geworden.