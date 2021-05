Aufschwung Rasche Erholung im ersten Quartal: Oerlikon steigert Gewinn um 46 Prozent Die Oerlikon verzeichnete im ersten Quartal 2021 eine Umsatzsteigerung von 7,2 Prozent, der operative Gewinn (EBITDA) stieg gar um 46 Prozent. 04.05.2021, 07.01 Uhr

Konnte rund einen Drittel mehr Bestellungen verbuchen als im Vorjahresquartal: Industriekonzern Oerlikon. (Archivbild) Keystone

(wap) Die Oerlikon bewertet den Geschäftsgang im ersten Quartal 2021 in einer am Dienstag veröffentlichen Mitteilung als «robust». Gegenüber dem Vorjahresquartal stieg der Bestellungseingang um 34 Prozent, der Umsatz um 7,2 Prozent und der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 46 Prozent. CEO Roland Fischer nennt in der Mitteilung die beginnende Erholung des weltweiten Automobilmarkts als Grund. Zum guten Ergebnis beigetragen hätten auch strukturelle Kostensenkungen.