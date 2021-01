Auftrag Für 240 Millionen Euro: Stadler liefert 20 Lösch- und Rettungszüge an die ÖBB Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben beim Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler 20 neue Lösch- und Rettungszüge bestellt. 14.01.2021, 06.31 Uhr

Stadler hat sich einen Auftrag über 240 Millionen Euro von den ÖBB gesichert. Keystone

(agl) Die beiden Unternehmen haben im Dezember eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, wie Stadler am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. In einer ersten Runde bestellt die ÖBB Infrastruktur AG fünf Züge im Wert von rund 60 Millionen Euro, der Gesamtauftrag beläuft sich auf 20 Züge und bis zu 240 Millionen. Die ersten Fahrzeuge sollen bis spätestens Mitte 2024 und unter anderem in den drei neuen Basistunneln Koralm, Semmering und Brenner zum Einsatz kommen.