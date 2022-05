Augenheilkunde Alcon kann Wachstumskurs fortsetzen Der weltweit tätige Augenheilkundekonzern Alcon kann an sein positives Jahresergebnis anknüpfen und auch im ersten Quartal des Jahres einen Wachstum vorweisen. So sind sowohl Umsatz als auch Gewinn gestiegen. 11.05.2022, 06.47 Uhr

Von Januar bis März 2022 erzielte Alcon einen Umsatz von gut 2,2 Milliarden US-Dollar. (Symbolbild) Keystone

In den ersten drei Monaten des Jahres hat Alcon einen Umsatz von rund 2,2 Milliarden US-Dollar erzielt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht das einem Plus von 14 Prozent, wie der weltweit tätige Schweizer Augenheilkundekonzern am Dienstagabend mitteilte.